La nuova Lancia Ypsilon Cassina, la full electric in edizione limitata

Realizzata in collaborazione con la storica azienda di design italiana è disponibile in Italia in 1.906 unità numerate e certificate. La hatchback di segmento B ha 156 cavalli, 260 nm di coppia e batteria da 51kWh. Autonomia dichiarata 403 km. L’abitacolo è pensato come un “salotto Lancia”, che richiama le accoglienti case di design italiane