Salone dell’Auto di Monaco 2023, qualche novità (poche) e tanta Cina

La seconda edizione dell’IAA Mobility 2023 è dominata dall’elettrificazione e dalla mobilità sostenibile, in tutte le sue forme. Qualche spunto interessante, ma la rassegna automotive non cattura l’occhio. Marchi europei prevalentemente tedeschi e spazio ai produttori cinesi, di componentistica, batterie e, ovviamente, auto. E tra le strade del centro della città il “fuori salone” dà molto spazio al trasporto alternativo e attento all’ambiente

Non solo automobile, anzi a dire il vero poca automobile. Il Salone dell’Auto di Monaco 2023 – dobbiamo dirlo - non ci ha rubato l’occhio. Gli stand della fiera bavarese infatti non sono come quelli delle esposizioni di qualche anno fa. Non tanto spazio, pochi prodotti sul banco e meno emozione. Forse era pronosticabile dal nome ufficiale della rassegna, che di “auto” non fa menzione e ancora una volta è IAA Mobility: mobilità in tutte le sue forme. E poi chi l’ha detto che la mobilità del futuro sia prevalentemente in auto? O almeno l’auto nella forma che conosciamo?



Come che sarà due cose sono certe: al centro del Salone (come anche fuori) la parola d’ordine è elettrificazione. Che sia componentistica, batterie, automazione o mezzi di trasporto, ambiente e sostenibilità sono imprescindibili per le case produttrici. E poi l’offensiva dei brand cinesi e asiatici nel mercato europeo, con la presenza massiccia di marchi orientali, spesso nati come produttori di batterie ed evoluti poi in distributori di auto.

Europa e Cina, le due concorrenti

Le case europee sono presenti, eccome. Più le tedesche a dire il vero, ma ci sono. Pronte a reagire e a dimostrare che in tema elettrificazione sono forse un po’ in ritardo ma determinate a colmare il gap con chi, sulla ricerca e sviluppo di batteria e materiali “elettrici”, è sicuramente avanti. Ma è davvero una battaglia? Davvero questo “mostro” cinese aleggia sopra i cieli europei pronto a spazzare via le case automobilistiche del nostro continente? E questo alone di “fake” cinese che suscita perplessità nella gente deve spaventare? Assolutamente no.

Sono marchi globali, nativi asiatici certamente, con un’esperienza diversa ma che, come qualunque competitor, possono aiutare a migliorare i prodotti e a trovare la strada più giusta ed economica verso la transizione energetica.