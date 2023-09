Volkswagen, Audi, Cupra: le novità al salone auto di Monaco

Economia

Per acquistare una vettura nuova, nel 2023 una famiglia deve spendere in media 7,7 redditi netti medi mensili rispetto ai 4,7 di 20 anni fa, per l'elettrico la media è di 12,8 mensilità. Dal 2003 al 2023 i prezzi delle auto nuove sono raddoppiati (+99%) a fronte di un aumento dei redditi del 22%