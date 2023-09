Salone dell’Auto di Monaco 2023, ecco tutte le novità più attese

Dal 5 al 10 settembre 2023 torna - dopo 2 anni - l'IAA Mobility in Germania. Vetture elettriche, ma non solo: anche Suv, berline, city car, biciclette e i costruttori di batterie e la componentistica. Massiccia presenza dei brand cinesi ascolta articolo

Una X al centro della locandina, che vuol dire connessione. Di mondi che prima quasi non parlavano e che ora non solo dialogano, ma sono simbiotici: la mobilità, la tecnologia, la sostenibilità. Una volta era il Salone dell'Auto, ma ora è molto di più: è l'IAA Mobility edizione 2023. L'appuntamento è dal 5 al 10 settembre a Monaco di Baviera in Germania: dopo la kermesse del 2021, torna infatti la manifestazione automotive che ha sostituito, di fatto, l'expo auto di Francoforte. Idee e proposte concrete sulla mobilità del futuro che si declinano in due ambienti diversi: una parte all'interno della'Exhibition center e l'altra all'aperto, una sorta di "salone diffuso" che occupa le vie del centro della città bavarese.

Ci saranno i brand di casa, accanto a qualche altra importante casa automobilistica ma in compagnia soprattutto dei marchi cinesi (Byd e Dongfeng su tutti), che lanciano definitivamente la loro offensiva. Non ci sarà solo l'auto e neanche solo l'auto elettrica, come detto: tanti fornitori di tecnologie cruciali per la mobilità faranno tappa a Monaco insieme ad aziende di componentistica, biciclette, monopattini e big dell'informatica. Da Bosch a Continental fino a Siemens e poi Meta, Samsung, Amazon, il colosso dei microprocessori Qualcomm e quello delle batterie Catl. approfondimento Drive Club, le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24

iaa mobility 2023

I brand "di casa" Volkswagen Al centro della proposta ci sarà la versione sportiva della ID.7 (GTX), la nuova berlina elettrica di Volkswagen. Per il resto vedremo le nuove generazioni di Passat e Tiguan, oltre agli aggiornamenti di ID.4 e ID.5. Skoda La casa boema porterà i prototipi delle nuove generazioni di Kodiaq e dell’ammiraglia Superb Wagon. Inoltre il prototipo Vision 7S da cui deriveranno i futuri modelli BEV, a partire dal SUV di segmento C “Elroq”, che sarà svelato nel corso del 2024. Audi Debutta il primo modello full electric basato sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric). Verranno svelati gli interni e il concept digitale di Audi Q6 e-tron. Bmw Arriva il concept BMW Vision Neue Klasse, che sarà la base da cui nasceranno molti modelli della casa bavarese. Poi l'elettrica BMW i5, due versioni ibride plug-in della nuova Serie 5 berlina: la BMW 550e xDrive e la BMW 530e. Ci sarà anche l'anteprima della berlina elettrica BMW i7 Protection. Mini Due importanti novità elettriche: la nuova MINI Cooper elettrica e la nuova MINI Countryman elettrica. Mercedes e Smart A Monaco si dovrebbe svelare la nuova erede della CLA, una berlina/coupé basata sulla nuova piattaforma MMA. Ci sarà poi la gamma elettrica EQ al completo, con i restyling di EQA, EQB ed EQV assieme alle concept Vision EQXX e Vision One-Eleven. Sul fronte delle motorizzazioni tradizionali, invece, è attesa Classe E All Terrain. In casa Smart a Monaco arriva Smart #3, la versione coupé del suo primo SUV elettrico, e che potrà anche essere guidato nei tracciati della IAA Experience. Porsche

Porsche a Monaco presenta la nuova Macan, esclusivamente elettrica e basata sulla Premium Platform Electric, Ppe, la sigla che identifica la nuova piattaforma modulare per vetture elettriche ad alte prestazioni che fa da base anche alla nuova Audi Q6 E-tron. approfondimento Nuove auto, domina l’elettrico: ecco i modelli e le novità del 2023

Audi Q6 e-tron prototype - Volkswagen Group

I brand asiatici BYD La "sfida" cinese all'Europa a Monaco è guidata dalla presenza di Byd, la più significativa tra tutte quelle dei costruttori cinesi. Full electric ovviamente. I modelli in rampa di lancio sono la compatta Dolphin e la Seal, in arrivo il prossimo autunno, con la variante SUV Seal U. Verrà poi mostrato il suo marchio di fascia alta, Denza, con l’anteprima del van elettrico a sette posti D9. Dongfeng Il colosso cinese potrebbe mostrare la sua Dongfeng E70, prima auto al mondo con motori elettrici installati direttamente nelle ruote. Leapmotor A Monaco il marchio cinese potrebbe mostrare alcuni dei suoi 5 modelli, dalle citycar, alle coupé, ai suv e berline. Sokon Group Già presente in Europa con il marchio Seres il marchio cinese punterà su modelli full electric. Xpeng Dopo il debutto in alcuni mercati del Nord Europa le Xpeng G9 e P7 restyling potrebbero essere a Monaco accanto a qualche altra proposta per il mercato europeo. Vinfast Brand vietnamita che punta sui suoi SUV. Dagli Stati Uniti a Monaco per sbarcare in Europa.

BYD Dolphin

Gli altri Renault Prima di tutto la monovolume Scenic in versione elettrica, ispirata alla Scenic Vision Concept, che sarà la vera novità del Salone. Poi il Suv Rafale e l'ultima generazione di Clio. Ford A Monaco dovrebbe esserci la Explorer, primo SUV 100% elettrico basato sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Potremmo forse vedere anche un concept della Puma elettrica, al fianco del restyling della versione attuale. Cupra

Al Salone di Monaco 2023 arriva la DarkRebel, il concept della sportiva del marchio. Ci sarà anche la piccola Raval, citycar a batterie annunciata lo scorso maggio. Con lei la Terramar - ultima Cupra dotata di motore termico - e la Tavascan. Tesla La notizia è la presenza di Tesla, che dovrebbe mostrare l'atteso restyling della Model 3. Ancora qualche dubbio invece sul debutto ufficiale di Tesla Roadster. Opel Opel sarà l'unico marchio di Stellantis presente al Salone di Monaco 2023. Ci saranno la concept Experimental e le versioni elettriche di Astra e Corsa. Rimac La casa croata porterà a Monaco l'auto elettrica più veloce del mondo: la Rimac Nevera, fresca detentrice di 33 guinness. approfondimento Cupra el-Born, la prima elettrica marchio Seat con 500 km di autonomia

Renault Scenic E-Tech 100% Electric

Le informazioni e i biglietti Il Salone di Monaco 2023 è in programma dal 5 al 10 settembre. I biglietti (acquistabili sul sito ufficiale del Salone di Monaco 2023) sono necessari per visitare gli spazi espositivi della fiera e vanno dai 163 euro per una giornata fino ai 453 per tutti i 5 giorni, dalle 9 alle 18. Nel ticket è incluso anche lo spostamento con tutti i mezzi pubblici. Nessun biglietto è necessario per visitare invece gli stand all'aperto tra le vie della città, aperti dalle 10 alle 20 dal 5 al 9 settembre e fino alle 17 il 10 settembre (LA MAPPA)