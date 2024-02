Giornata dei calzini spaiati, inno alla diversità e alla solidarietà

Nel nostro Paese l'iniziativa viene celebrata ogni anno il primo venerdì di febbraio. Per partecipare non servono altri requisiti se non quello di indossare due calzini diversi, colorati e stravaganti e condividere sui social le proprie foto

La Giornata dei calzini spaiati

La Giornata dei calzini spaiati è nata in una scuola elementare di Terzo di Aquileia (Udine) da un'idea della maestra Sabrina Flapp. L'obiettivo è sensibilizzare i più piccoli alla diversità, all'inclusività e al rispetto reciproco. In Italia la ricorrenza cade il primo venerdì del mese di febbraio, per evitare che un'eventuale data fissa capiti periodicamente di sabato o domenica, impedendo così ai bambini di celebrarla nelle scuole. In occasione di questa giornata, in numerose scuole italiane alunni e docenti vengono invitati a indossare i calzini spaiati per celebrare la diversità.

Il messaggio sui social

"La Giornata dei Calzini Spaiati vuole coinvolgere grandi e piccini nello spirito più semplice dell'amicizia e del rispetto degli altri, della condivisione e della specialità di ognuno di noi - scrivono su Facebook gli organizzatori - Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti. Ora, chi si sente un po’ spaiato come noi: venerdì 2 febbraio da dove si trova - lavoro, casa, scuola, vacanza, - potrebbe mettere un calzino diverso dall'altro e vivere la giornata così. Fatevi una foto, pubblicatela sulla nostra pagina Facebook, sulla vostra, su Instagram, nelle stories, su TikTok, insomma dove vi piace.



Menzionateci e scrivete #calzinispaiati2024. Vi aspettiamo con i vostri calzini spaiati da casa, dal lavoro, da scuola, dalla palestra, dalla biblioteca, in autobus, al mare o in montagna, vicini o lontani. La giornata dei calzini spaiati ha il semplice desiderio di raggiungere e raggruppare in un unico grande abbraccio colorato tutte le persone che si sentono un po' spaiate, come noi.".