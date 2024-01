Mostre d'arte e i musei gratis a Padova da non perdere a febbraio 2024

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di febbraio a Padova. E torna la domenica gratis ai musei il 4 febbraio

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di febbraio a Padova.

Gli eventi

Musei gratis

Per questa prima domenica del mese, 4 febbraio, sono diversi i musei gratis anche a Padova. Con la possibilità per famiglie e turisti di poter vistare le mostre in programma.

Pengo. Vibrazioni cosmiche

Chiude il 25 febbraio alla Galleria Cavour la mostra "Pengo. Vibrazioni cosmiche". Il percorso espositivo si concentra principalmente su quattro serie pittoriche: Visioni interiori (dal 2013), Visionarie presenze (dal 2014), Geometrie del vuoto (dal 2018) e Vibrazioni cosmiche (su tela dal 2019; su plexiglass dal 2023), conseguenti l’una all’altra come le tappe di un percorso interiore in togliere, verso l’invisibile.