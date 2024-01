Oggetti smarriti in casa, ecco cosa si perde di più e come si ritrova

La fede nuziale non si perde quasi mai, ma si prova più rabbia quando non si trova il portafogli. Smarrire un ricordo, invece, è peggio che non ritrovare una somma di denaro. Grandi o piccoli, con un valore affettivo o monetario, per il loro ritrovamento si chiede aiuto soprattutto a genitori, fratelli e amici, ma spesso vengono rinvenuti durante le pulizie di casa