Mostre d'arte e i musei gratis a Padova da non perdere a gennaio 2024

Diverse le mostre e gli appuntamenti in programma in questo mese di gennaio a Padova.

Gli eventi

Musei gratis

Per questa prima domenica del mese, 7 gennaio, sono diversi i musei gratis anche a Padova. Con la possibilità per famiglie e turisti di poter vistare le mostre in programma.

Da Monet a Matisse. French Moderns 1850-1950

A Palazzo Zabarella fino al 12 Maggio 2024 è visitabile la mostra "Da Monet a Matisse. French Moderns 1850-1950", che presenta 59 opere provenienti dalla straordinaria collezione europea del Brooklyn Museum.

La Cappella degli Scrovegni nella fotografia tra ‘800 e ‘900

Fino al 7 aprile 2024 il Museo Eremitani di Padova propone la mostra "La Cappella degli Scrovegni nella fotografia tra ‘800 e ‘900". Curata dai Musei Civici, Biblioteche Civiche e Ufficio Patrimonio Mondiale e promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, la mostra ricostruisce attraverso un percorso espositivo composito la straordinaria fortuna visiva della Cappella degli Scrovegni.