Colazioni "impossibili": il nuovo trend social e le lunghe file ai bar

Tra i trend più recenti che stanno spopolando sui social network , quello delle recensioni di content creator e influencer su prodotti da bar e pasticceria sta catturando le attenzioni di molti utenti tanto che, specie nelle grandi città, fare colazione seduti ad un tavolo sta diventando quasi una “mission impossible”. Lunghe file, infatti, si possono osservare davanti ad alcuni locali di città come Milano o Torino, dopo i post che compaiono tra Instagram, YouTube e TikTok . E se non ci si presenta all’alba, si rischia davvero di dover rinunciare al primo pasto, quello spesso definito come “più importante” della giornata, consumato fuori dalle mura di casa.

Alcuni esempi diventati virali

Alcuni esempi di questo trend? Tra i più evidenti quello legato al “crubik“, il croissant cubico ripieno di crema pasticciera alla vaniglia ideato da Matteo Baronetto per la Farmacia del Cambio di Torino. Sebbene aperto da diversi anni, proprio negli ultimi tempi, il celebre locale torinese presenta spesso lunghe file di persone interessate a consumare il curioso croissant, diventato virale dopo le numerose recensioni sui social network. E imitato in diversi locali sparsi per il Belpaese. Inoltre, sono sempre di più le recensioni che si basano sulle “migliori colazioni” in giro per le città italiane, proponendo prodotti di pasticceria golosi ed attraenti. La moda ha radici anche all’estero, dove ad aver spopolato di recente sui social c’è, ad esempio, il croissant XXL proposto da Philippe Conticini a Londra o le prelibate creazioni del “pastry chef” francese Cédric Grolet. Da noi notevole successo è quello raccolto, poi, dall’italianissimo Alberto Magrì, giovane artista della pasticcera da due milioni di follower solo su Instagram. E per dire quanto il tema sia considerato, basti pensare, ancora, al mondo della moda e al caso di Zara che, a Dubai, ha presentato il nuovo design di un suo punto vendita all’interno del Mall of the Emirates proponendo all’interno anche un’area bar che proponi dolci e bevande brandizzati.