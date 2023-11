Brooklyn Fitboxing, cos'è il nuovo trend di allenamento di 47 minuti

Arriva dalla Spagna questo nuovo percorso di fitness che prevede l’alternanza di colpi al sacco a ritmo di musica e round di esercizi funzionali. Un allenamento che tra i suoi obiettivi ha quello di migliorare la resistenza cardiovascolare, aumentare la forza muscolare, attivare il metabolismo aiutando a bruciare calorie e favorendo la perdita di peso ascolta articolo

Allenarsi, tenersi in forma, scegliere uno stile di vita sano. Sono sempre di più le persone che dedicano parte del proprio tempo libero allo sport per raggiungere e mantenere un buon livello di benessere psicofisico. Tantissime sono le attività tra cui scegliere e spesso ne arrivano anche di nuove. Come il Brooklyn Fitboxing, un percorso di fitness completo che prevede l’alternanza di colpi al sacco a ritmo di musica e round di esercizi funzionali. Un allenamento che tra i suoi obiettivi ha quello di migliorare la resistenza cardiovascolare, aumentare la forza muscolare, attivare il metabolismo aiutando a bruciare calorie (fino a circa 1.000 kcal per sessione) e favorendo la perdita di peso. Abbiamo incontrato Marcella Porru, master trainer e coach di Brooklyn Fitboxing, per scoprire i punti di forza di questo nuovo trend del fitness nato a Madrid, che ha già conquistato 50mila persone tra Spagna, Portogallo e Argentina e che si sta espandendo anche in Italia.

Cosa s’intende con Brooklyn Fitboxing, qual è la sua storia? Nasce nel 2014 dall’idea di Juan Pablo Nebrera e del pugile Sergio Maravilla Martinez, con l’obiettivo di rendere l’allenamento fisico della boxe alla portata di tutti, studiando un programma completamente a sé in chiave fitness quindi con il ritmo della musica e il gioco dei sacchi, per far divertire le persone ma allo stesso tempo avvicinarle all’utilizzo del sacco da boxe. Come arriva in Italia? In Italia è arrivato nel 2016 ma la sua espansione massima è avvenuta l’anno scorso quando la proprietà ha deciso di investire qui, iniziando da uno sviluppo sul territorio milanese e non solo. Come si svolge? Abbiamo dei centri non troppo grandi, i cosiddetti boutique fitness, specializzati solo nella nostra attività, applicando la nostra metodologia di allenamento. All’attivo ci sono circa 200 centri in tutto il mondo. In Italia abbiamo centri a Milano, Alessandria, Chiavari e Genova, a breve ci saranno aperture in altre città italiane come Roma. approfondimento I vantaggi di allenarsi col personal trainer: motivazione e obiettivi

Come funziona? Come si svolge una sessione di allenamento? Ogni sessione ha una durata di 47 minuti, è un interval training intensivo detto HIIT (HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING), si svolge con un warm up che dura 10 minuti e la fase centrale della lezione alterna 2 minuti al sacco, con delle sequenze molto semplici a tempo di musica, a 2 minuti di allenamento funzionale a corpo libero o con la hand ball cioè la palla medica. E alla fine c’è un cool down, un defaticamento. Può essere praticato da tutti, o è indicato a una particolare categoria di sportivi? Può essere praticato assolutamente da tutti, non serve alcuna preparazione specifica perché è un corso di fitness ed è adattabile in base alle esigenze delle persone che si avvicinano a questa attività. Non è richiesta alcuna esperienza al sacco o essere già allenati. Il corso è a numero chiuso e su prenotazione, quindi i nostri trainer, che sono dei coach e delle guide, vanno ad adattare l’allenamento. Le classi sono formate da 24 persone al massimo. approfondimento Allenamento in sala pesi, i benefici per le donne over 40

Quali sono i suoi benefici? Dà sicuramente grandi benefici a livello cardiovascolare perché soprattutto la parte al sacco richiede un grande dispendio di energia, poi anche alla tonificazione perché si lavora con tutto il corpo su flessibilità, mobilità, forza e tono. Un altro beneficio è quello mentale: il sacco consente di scaricare tantissimo lo stress. È un allenamento talmente veloce e coinvolgente da non lasciare spazio a pensieri, ad altro che non sia l’attività che si sta praticando in quel momento. L’ideale sarebbe allenarsi due, massimo tre volte alla settimana perché è molto intenso seppur adattabile. I risultati possono vedersi già dopo otto-dodici settimane, con miglioramenti a 360 gradi a livello mnemonico, coordinativo, fisico e cardiovascolare. Inoltre la resistenza e l’intensità dell’allenamento va sempre ad aumentare perché le persone più si allenano più hanno beneficio e più diventano consapevoli di quello che stanno facendo, conoscono il programma e aumentano la potenza, la velocità. Non solo sport, siete anche impegnati in alcuni progetti solidali I nostri sacchi sono dotati di sensori che consentono il monitoraggio dell’allenamento, facendo una media e tracciando le prestazioni nel tempo, in modo da iniziare un vero e proprio percorso di miglioramento tecnico e atletico. I punti accumulati, tra i tre parametri registrati (power, syncro ed energy), durante la sessione possono essere donati in beneficenza. Siamo molto attivi su questo fronte: sposiamo quattro 'case solidali', quella della salute, dell’infanzia, dell’oceano, delle foreste. I centri di tutto il mondo donano a livello economico attraverso la fondazione Hit4change e le persone per la loro parte possono decidere a quale casa solidale donare il proprio allenamento. approfondimento Allenamento outdoor, perché scegliere un work out all’aria aperta