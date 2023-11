Pizza al serpente, nuova variante lanciata da Pizza Hut ad Hong Kong

La catena ha collaborato con Ser Wong Fun, un locale nel centro di Hong Kong con radici che risalgono al 1895, per ideare l'ultima ricetta, che viene fornita con salsa di abalone (un mollusco) al posto della tradizionale base di pomodoro. Sarà in vendita fino al 22 novembre

L'azienda americana Pizza Hut ha collaborato con un ristorante centenario di Hong Kong per dare una svolta moderna a un piatto tradizionale come la pizza, nella variante al serpente. La notizia arriva dalla Cnn. La nuova offerta combina carne di rettile sminuzzata, funghi neri e prosciutto essiccato cinese: tutti ingredienti indispensabili di un autentico stufato di serpente e parte del piano di marketing del franchising di Hong Kong. Alcuni commensali di Hong Kong e della Cina meridionale apprezzano da tempo lo stufato di serpente, soprattutto durante i mesi più freddi. "Abbinata a formaggio e pollo a dadini, la carne di serpente diventa più ricca di gusto", ha detto Pizza Hut Hong Kong in una nota prima che il piatto fosse messo in vendita la scorsa settimana, aggiungendo che la carne è "nutriente" e può avere un effetto benefico sulla "circolazione sanguigna" , così come ritiene la medicina tradizionale cinese.