Perché Jon Fosse ha vinto il Premio Nobel per la letteratura

Abbiamo chiesto a Giuliano D'Amico, professore associato di Letterature nordiche all'Università di Oslo, di guidarci nella comprensione di questo autore, dei suoi silenzi e di un Paese, la Norvegia, che conosciamo ancora molto poco. Sapevate che esistono due varianti di norvegese e che Fosse scrive in quella minoritaria? Vi spieghiamo perché non è un dettaglio di poco conto

Chi è Jon Fosse ? Una domanda che dopo l'assegnazione del Nobel per la letteratura 2023 si sono posti in molti. In Italia, questo autore ibrido, che ha spaziato dalla narrativa ai drammi passando per la poesia e i libri per bambini fino ai saggi, sconta un certo ritardo di traduzione e l'assenza dagli scaffali delle grandi librerie. Dopo il debutto nell'1983 a 24 anni con il romanzo Rosso, Nero, negli anni Novanta arriva la consacrazione come drammaturgo, un decennio prolifico in cui Fosse mette a segno uno dei suoi romanzi più importanti. Melancholia (Fandango, 2009) parla di arte e dell'incapacità di vivere: è la storia romanzata del pittore ottocentesco Lars Hertervig colto nell'ultima giornata della sua esistenza. Il 2012 è l’anno segnato dalla conversione al cattolicesimo, un passaggio biografico che risuona nei suoi ultimi lavori. Di recente pubblicazione, le prime due parti di Settologia (La Nave di Teseo, 2021), una monumentale opera senza punti, in cui il flusso dei pensieri travolge e scuote il lettore. L’uscita del secondo volume con la terza, quarta e quinta parte è prevista per il 10 ottobre. Abbiamo chiesto a Giuliano D'Amico , professore associato di Letterature nordiche all'Università di Oslo, di guidarci nella comprensione di questo scrittore, dei suoi silenzi, e di aiutarci a capire le ragioni di un Nobel che in Norvegia era nell'aria da anni.

Come è stata accolta in Norvegia la vittoria di Fosse?

Con tanta felicità e unità nazionale. La Norvegia non vinceva dal 1928, in un certo senso è un premio Nobel anche alla letteratura norvegese. L'ultima a ricevere il Premio fu la scrittrice Sigrid Undset. Anche lei si era convertita al cattolicesimo, proprio come lui. Quella di Fosse è ricerca del mistero nel mondo reale.

Come viene percepito un intellettuale ateo convertito al cattolicesimo al Nord?

Essere uno scrittore cattolico in Norvegia non è la stessa cosa che essere uno scrittore cattolico in Italia. La percezione del pubblico è quella di uno scrittore necessariamente più attento a questioni spirituali. La sua letteratura si colora di aspetti più metafisici, anche in ragione dello stereotipo del convertito che c’è nei Paesi luterani. Stereotipo o meno, non possiamo negare che ci sia uno slancio mistico che dal punto di vista biografico coincide con la sua conversione.









In un'intervista al "New Yorker" Fosse parlò di Chiesa come istituzione che fa da contraltare ai poteri forti, economici. Sembra che la sua visione non sia esclusivamente spirituale ma anche politica, coerente forse in qualche modo con lo spirito della sua giovinezza anarchica e rivoluzionaria. Che interpretazione dare?

Convertirsi al cattolicesimo in un Paese luterano è necessariamente un atto politico. Quanto questo sia basato su una visione marxista-rivoluzionaria, di sinistra, non saprei, ma è chiaro che al di là delle scelte spirituali personali, c’è un aspetto culturale, marcare una diversità, una opposizione, tramite una scelta di fede.









Nelle motivazioni del Premio Nobel l'Accademia svedese ha scritto che Fosse ha la capacità di dare "voce all'indicibile". Cosa significa?

La letteratura di Fosse è semplice ma estremamente ricca, come la sua scrittura, sia teatrale sia in prosa: all’apparenza i suoi testi sono scarni, nascondono però un mondo esistenziale, spirituale, letterario. La scrittura minimalista di Fosse punta tutto sulla sottrazione, è fatta di spazi vuoti e di parole singole e assolute. Quello che fa Fosse è togliere fino ad arrivare al nocciolo, un esercizio che invita noi spettatori o lettori a riempire questi vuoti con del significato. È un tema onnipresente per lui quello di non riuscire a comunicare, ma anche l'incapacità dell’uomo di comprendere il trascendente, il divino. Negli ultimi anni le pause, i silenzi sono stati in parte colmati da riflessioni esistenziali e appunto metafisiche.



Quali sono i tratti distintivi di questa poetica?

In alcuni casi, c’è assenza di punteggiatura. In alcune sue opere in prosa, è tutto un continuum. Va avanti e indietro nel tempo, non sappiamo mai dove si ferma e dove ricomincia la narrazione. Nei drammi ci sono lunghissime pause, conversazioni spoglie che non procedono. Questo ha due conseguenze: porta a ragionare sull'incomunicabilità e sui limiti della scrittura. Il punto è che ci sono cose che la lingua non ci permette di esprimere e che quindi vengono trasmesse in altri modi. Nel caso di Fosse, questo indicibile si sviluppa attraverso le pause e le ripetizioni. La sua scrittura si basa molto su espressioni ripetute, anche ossessivamente. Sarebbe bello mettere tutte le opere di Fosse in una macchina e trovare la frequenza delle parole. Nella Settologia i personaggi hanno nomi che si ripetono... tutto questo svela un mondo misterioso che ha a che fare con il trascendente.







A proposito di teatro, come si traduce tutto questo in scena?

Un conto è leggerlo sulla pagina scritta e un conto è vederlo messo in scena. Le sue rappresentazioni sono veramente un’esperienza unica. È tutto condensato in poche parole. Bisogna stare attenti a come vengono pronunciate, a quando vengono pronunciate, al prima e il dopo, alla gestualità, alla mimica, alle luci, ai suoni. La drammaturgia di Fosse ruota attorno al poco che si dicono i personaggi. Al pubblico italiano consiglio di iniziare a conoscerlo dal teatro: permette a chi lo guarda di farsi un’idea. Al centro ci sono rapporti con le persone, i protagonisti sono come noi, hanno i nostri stessi problemi. Lo spettatore è chiamato a dare significato ai silenzi e a quel testo senza orpelli. Sono testi relativamente semplici da mettere in scena, ma che anche per questo richiedono un lavoro attoriale immenso.



C'è chi lo ha definito il Beckett del XXI secolo. Concorda?

Il paragone con Beckett è un po' semplicistico ma è calzante. Le situazioni che si trovano nei suoi romanzi, soprattutto nei suoi testi teatrali, sono al limite della verosimiglianza, non ci sono indicazioni di scenografia, molto spesso non sappiamo neanche i loro nomi. Si ragiona su contesti di incomunicabilità, di assenza di logica rispetto a quello che viene detto e che succede. Molto spesso una conversazione lineare che accade in un dato momento in realtà svela dei vuoti di decenni e dopo una pausa sono passati degli anni oppure si trattava di un flashback.