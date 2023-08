Edoardo Albinati: "Mi sento come uno uscito di galera"

Premio Strega del 2016, Albinati è in libreria con "Uscire dal mondo", una raccolta di novelle sulla solitudine. Dopo 30 anni di insegnamento in carcere, si apre un nuovo capitolo della sua vita. In cantiere una trilogia. Un nuovo "La scuola cattolica"?

Edoardo Albinati non ha dubbi. Ci sono romanzi che si scrivono una volta nella vita e “La scuola cattolica" , che gli è valso il Premio Strega del 2016 e gli è costato un periodo di depressione e psicofarmaci, è il libro della sua. Raccontò un liceo privato romano e la genesi di un massacro, quello del Circeo, perpetrato da alcuni ex compagni di scuola, coetanei, per certi versi simili a lui. Scavò fino al fondo di una generazione, di una classe sociale, dell’essere maschi, figli, futuri padri a metà degli anni Settanta. Di un tale investimento emotivo e personale dice di non essere più capace. Eppure il dato biografico trova spazio anche nella sua ultima raccolta di novelle, edita da Rizzoli. “Uscire dal mondo" , tre storie diverse di solitudine, si apre con il carcere e con un personaggio reale incontrato nei trent'anni di insegnamento a Rebibbia, perché Albinati è stato docente penitenziario. Un termine un po' burocratico per riferisi a quello che lui definirebbe piuttosto “un insegnante come gli altri”. A un passo dalla pensione e all’indomani della sua ultima lezione, ci racconta a che punto è la sua vita e la sua letteratura. Lo abbiamo incontrato al John Fante Festival di Torricella Peligna, in provincia di Chieti.

Ha paura della pensione?

Non ho ancora realizzato. Capirò cosa significa smettere di insegnare in galera dopo 29 anni il prossimo settembre, quando per me non comincerà la scuola come è stato per lungo tempo. Per ora mi sento in vacanza, anzi tecnicamente lo sono.







Cosa si lascia alle spalle?

Non mi mancheranno i cancelli, le sbarre, le grida e tutto il resto, ma mi mancherà la compagnia che queste persone molto diverse tra di loro e da me mi hanno fatto per tanti anni. A me piace stare con chi non mi somiglia. Però sono molto stanco. Dopo tanti anni lì dentro, sono ben contento di non tornarci, mi sento come uno uscito dalla galera.

Avrà molto tempo libero. Che progetti ha?

Tornare in Afghanistan (N.d.R. Albinati ha realizzato diversi reportage in giro per il mondo), ma temo sarà molto difficile perché le restrizioni impediscono la circolazione. Rischio di andare fino a laggiù è stare chiuso in una guest house senza parlare con nessuno. Oppure in Yemen, Paese molto affascinante, di cui non parla nessuno.





Intanto, però, gira l'Italia per presentare "Uscire dal mondo" che si apre proprio con una storia di galera e soprusi.



In questo racconto è molto forte il collegamento con il fatto personale. Il protagonista è un ragazzo, lo chiamo Ragazzo A, che ho avuto come studente qualche anno fa, bizzarro e geniale o almeno che era stato geniale prima di vivere una vita di abusi. Mi sembrava interessante partire da un personaggio reale e costruire intorno storie immaginarie.