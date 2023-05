Salone del Libro, Mencarelli: un romanzo sull'autismo e la solitudine

Nel 2020 con “Tutto chiede salvezza”, la storia di un ragazzo che si risveglia in un ospedale psichiatrico contro la sua volontà a seguito di una crisi psicotica, Daniele Mencarelli vinse il Premio Strega Giovani. Due anni dopo, la serie, tratta dal romanzo e diretta da Francesco Bruni, avrebbe scalato le classifiche di Netflix e conquistato il Ciak d’oro per la miglior serie italiana. Mentre il pubblico attende la seconda stagione per scoprire cosa ne sarà del protagonista Daniele, una volta scaduti i 7 giorni di permanenza obbligatoria nel reparto, Mencarelli torna in libreria con "Fame d’aria", edito da Mondadori. L’opera di Mencarelli, che prima di essere scrittore è poeta (ricordiamo le raccolte I giorni condivisi, “La Croce è una via”, "Tempo circolare", e "Bambino Gesù"), nasconde sempre qualcosa che non ci si aspetta, una parola che illumina e fa riflettere sul senso delle cose. Piace per motivi diversi a credenti e atei convinti. Quando gli abbiamo chiesto al Salone del Libro come sia possibile mettere d’accordo universi tanto distanti risponde: “perché il punto è la ricerca di significato che appartiene a tutti quelli che non vivono comodi del nulla”.







"Tutto chiede salvezza" è un romanzo che racconta dei giorni che lei passò da ragazzo in un ospedale psichiatrico a seguito di un Tso. Quanto c’è di autobiografico in "Fame d’aria"?

In "Fame d'aria" la storia è di invenzione ma io da genitore ho vissuto negli ultimi dodici anni i luoghi della neuropsichiatria infantile. Nonostante abbia avuto con mia moglie e mio figlio una parabola meno grave rispetto agli autismi, ho toccato con mano quante difficoltà vive oggi una famiglia che ha un caso di autismo dentro casa, soprattutto a basso funzionamento, la forma in cui sono più gravi le difficoltà a nella comunicazione e nell’interazione sociale..

Prima la malattia mentale, ora l’autismo. Come si fa a scrivere di questi temi senza retorica?

Partendo dall'esperienza reale e dalla testimonianza. Non sono più bravo della realtà che già di per sé ci offre con freddezza e durezza certi fenomeni. Quello che va fatto oggi è sfilare la retorica da certi temi che pesano in maniera terribile su tante famiglie. E bisogna cominciare dalla parola eroismo, una parola con cui si coprono tante mancanze. Un padre e una madre non sono eroi, sono persone che vivono sentimenti e che sono messi a dura prova, senza aiuti da parte delle istituzioni

La questione del linguaggio e dell’espressione è un punto nodale quando si parla di autismo. Come ha fatto a mettere nero su bianco tutto questo?

Il libro è incentrato su come i caregiver percepiscano quell'assenza di verbalizzazione. Parla di un padre che non è riuscito a elaborare la malattia del figlio. Capita spesso che i padri facciano più fatica. Nella storia che racconto il padre non riesce più ad ascoltare quello che il figlio esprime al di là delle parole, quindi non riesce più a vederlo. Attorno a questo ruota tutto: è la mancanza più grave.

Qual è la ragione di questa chiusura?

C'è un aspetto generazionale, il padre è un uomo della mia età. Noi facciamo fatica ma I nonni hanno ancora meno strumenti. I disturbi del neurosviluppo saranno la sfida del nostro futuro. Da qui a 20 anni avremo 500mila persone autistiche adulte a alto medio basso funzionamento: è questa sarà una grande sfida che questo Paese dovrà affrontare.

Lei ha partecipato alla sceneggiatura della serie tratta dal romanzo che ha scritto e soprattutto che ha vissuto sulla sua pelle, come è stato?

Venivo da vent’anni di lavoro nell’audiovisivo: è un linguaggio che conosco. La cosa fondamentale è stata che il regista ha talmente amato il libro che non ho avuto bisogno di difenderlo