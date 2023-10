Le 7 mostre d'arte a Venezia da non perdere a ottobre 2023

Fino all'11 novembre, al Marina Bastianello Gallery c'è "La ballata della vita": il progetto a cura di Francesco Liggieri coinvolge tre artisti, Giacomo Bolzani, Beatrice Gelmetti e Paula Sunday, in una riflessione intima e globale sulla morte. Ponendo l’attenzione e la domanda, in particolare, sulle motivazioni della scomparsa di questa parola dal vocabolario del quotidiano - pur essendo argomento onnipresente nella cronaca e nella comunicazione mediatica – soppiantata tuttavia da infiniti sinonimi, come protagonista di un esorcismo collettivo.

Fino al 13 febbraio 2024 è visitabile la mostra "Chagall. Il colore dei sogni", proposta dalla Fondazione Musei Civici di Venezia ed a cura di Elisabetta Barisoni. La mostra intende indagare il portato rivoluzionario dell’arte di Chagall come pittura del sogno e come trionfo della fantasia creatrice.

Paolo Pellegrin



Oltre 300 scatti, incluso un reportage per la prima volta in mostra sull'Ucraina e altre immagini inedite, animano l'esposizione di Paolo Pellegrin dal titolo "L'orizzonte degli eventi", in programma a Le Stanze della Fotografia fino al 7 gennaio. A cura di Denis Curti e Annalisa D'Angelo, e in collaborazione con Magnum Photos, il progetto riunisce foto realizzate da Pellegrin sul campo, dal 1995 al 2023.

Pino Settanni

Sempre a Le Stanze della Fotografia di Venezia, la mostra di Pino Settanni "I tarocchi", fino al 26 novembre: un percorso di 61 immagini, di cui i 22 Arcani maggiori, 16 figure degli Arcani minori, e una selezione inedita di foto di backstage, con lo stesso fotografo che si mette in scena sul set. Quella di Settanni è un'opera senza precedenti: è la prima volta che le figure dei tarocchi sono fotografate con sembianze umane.

Venice Mapping Time

Fino al 26 novembre al Museo di Palazzo Grimani è allestita la mostra "Ugo Carmeni. Venice Mapping Time", curata da Daniela Ferretti con Dario Dalla Lana. Proponendo uno sguardo inedito sulle "pietre di Venezia" e mettendo in evidenza il loro modo particolare di interagire con la luce, la mostra presenta 67 opere fotografiche, che partono da un lavoro di documentazione e mappatura delle superfici architettoniche della città avvenuto tra l'ottobre del 2020 e il marzo di quest'anno.

Gli esordi di Tiziano

Oggi Tiziano è riconosciuto come genio indiscusso dell'arte, ma la sua ascesa avvenne in un contesto dominato da pittori già celebri che il cadorino riuscì a superare grazie al suo talento. La mostra 'Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera', alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 3 dicembre, racconterà la nascita dell'artista attraverso 17 opere autografe di Tiziano e una decina di confronti con dipinti, incisioni e disegni di autori a lui contemporanei come Giorgione, Sebastiano del Piombo, Albrecht Dürer e Francesco Vecellio.