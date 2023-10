Le mostre d'arte e musei gratis a Milano da non perdere a ottobre 2023

Diverse le mostre visitabili in città in questo mese. Ottobre comincia con una domenica ed è la prima domenica di ogni mese in cui molti musei aprono gratuitamente

Sono diverse le mostre visitabili a Milano a ottobre e oggi, prima domenica del mese, in molti musei i visitatori possono entrare gratuitamente. Da "Vincent Van Gogh, Pittore colto" alla mostra di Sebatiao Salgado, ecco cosa non perdersi nel capoluogo meneghino. (MOSTRE E MUSEI)

Mostre a ottobre

Musei gratis a Milano

Ottobre comincia con una domenica ed è la prima domenica di ogni mese in cui molti musei aprono gratuitamente. A Milano il 1° ottobre apriranno gratis: la Pinacoteca di Brera; i Musei del Castello Sforzesco; il Museo del Cenacolo Vinciano; la Galleria d’Arte Moderna; il Museo Civico di Storia Naturale; le Gallerie d’Italia; il Museo Civico Archeologico; l’Acquario Civico; Armani / Silos.

Vincent Van Gogh. Pittore Colto

Fino al 28 gennaio 2024, al Mudec, è in programma la mostra "Vincent Van Gogh. Pittore colto". Si tratta di una retrospettiva sul pittore olandese. La mostra, attraverso un percorso cronologico e tematico, propone una inedita lettura delle opere di Van Gogh sviluappando in particolare due temi di grande rilievo: il suo appassionato interesse per i libri, e dall’altro la fascinazione per il Giappone alimentata dall’amore per le stampe giapponesi, collezionate in gran numero.