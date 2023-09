I Pokemon sbarcano al Van Gogh Museum ad Amsterdam

I Pokemon e Van Gogh

Pokemon e il Museo Van Gogh hanno organizzato una collaborazione ufficiale volta a far scoprire le opere di Vincent van Gogh a un nuovo pubblico in occasione del cinquantesimo anniversario del museo. Le opere del pittore e il mondo Pokemon hanno in comune uno speciale legame con l'arte e la cultura giapponese. Le stampe giapponesi ebbero infatti un impatto molto profondo sull'arte di Van Gogh e sulla sua visione del mondo. In una lettera al fratello Theo, datata settembre 1888, Van Gogh scrisse: "E non sarebbe possibile studiare l’arte giapponese, credo, senza diventare molto più sereni e felici. Ci fa tornare alla natura, nonostante la nostra educazione e il nostro lavoro in un mondo di convenzioni".



Le iniziative

Per partecipare alle attività sarà necessario un normale biglietto d'ingresso al museo, acquistabile esclusivamente online. La collaborazione tra Pokemon e il Museo Van Gogh presenterà diverse installazioni tra cui la Mostra "Pokemon at the Van Gogh Museum". Alcune delle opere più famose di Vincent van Gogh presenti nella collezione permanente del Museo Van Gogh sono state usate come ispirazione per sei dipinti creati da artisti di The Pokemon Company. Inoltre, il libretto "A Pokemon Adventure" guiderà i visitatori attraverso le opere di Vincent van Gogh che hanno ispirato le sei creazioni esposte nella speciale mostra "Pokemon at the Van Gogh Museum". Durante questa attività, i visitatori scopriranno il museo e le storie legate ai dipinti. Partendo dalla collaborazione "Pokemon x Van Gogh Museum", gli studenti scopriranno tramite materiali didattici il legame tra Van Gogh e il Giappone e come l'ispirazione può essere una strada a doppio senso. I materiali didattici saranno disponibili in inglese e olandese. All'interno del museo, sarà disponibile un'attività video guidata (sempre in inglese e olandese) che insegnerà ai visitatori come disegnare il famoso Pokemon Pikachu e li incoraggerà a provare. Inoltre, nel Van Gogh Museum Shop sarà disponibile una serie esclusiva di prodotti Pokemon x Van Gogh Museum, con illustrazioni prese dalla collaborazione.