Le mostre d'arte a Roma da non perdere a ottobre 2023

Diverse le mostre in programma in questo mese di ottobre a Roma , da "Dal futurismo all'arte virtuale" e "Favoloso Calvino" fino a "Ferita", la personale dell'artista parigino Jr, e "Max Peiffer Watenphul. Dal Bauhaus all'Italia".

S'inaugura il 13 ottobre alle Scuderie del Quirinale, a Roma, la grande mostra "Favoloso Calvino. Il mondo come opera d'arte. Carpaccio, de Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri", curata da Mario Barenghi e inserita nel quadro del programma ufficiale delle celebrazioni del centenario della nascita di Italo Calvino (1923-1985). Organizzata da Scuderie del Quirinale con la casa editrice Electa e realizzata in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova con Fondazione Palazzo Ducale, è un percorso attraverso la figura e l'opera dello scrittore, rivolto sia al pubblico degli estimatori sia ai lettori nuovi, in particolare ai giovani, che si avvicinano ora all'opera calviniana.

Ferita

I progetti, le installazioni e le diverse tecniche artistiche dell'artista parigino JR sono in mostra alla Galleria Continua del St. Regis di Roma dal 15 settembre al 21 ottobre. 'Ferita', la prima personale di JR, riunisce per la prima volta le opere della più grande e iconica anamorfosi - tecnica di distorsione di un'immagine, riconoscibile solo da un'angolazione specifica - di JR: le 'Brecce', diventate simbolo dell'inaccessibilità della cultura durante la pandemia. Realizzate a Roma e a Parigi nel 2021, queste installazioni monumentali utilizzano l'anamorfosi per rivelare ciò che è nascosto alla nostra vista. La personale presenta le ultime vestigia di questi audaci collage di grandi dimensioni, insieme a un'esclusiva anamorfosi creata per la mostra e dedicata a Roma, dove l'immagine della città include il visitatore.

Max Peiffer Watenphul. Dal Bauhaus all'Italia

La mostra "Max Peiffer Watenphul. Dal Bauhaus all'Italia" è visitabile al Museo Casa di Goethe fino al 10 marzo: la retrospettiva, a cura di Gregor H.Lersch, ripercorre con 33 dipinti e 14 fotografie la persistenza delle idee del Bauhaus nel lavoro di pittura e fotografia dell'artista, seguendo il suo percorso dalla Germania (dove fu studente al Bauhaus di Weimar) all'Italia.

Danilo Maestosi. Le tele di Penelope

Si intitola "Danilo Maestosi. Le tele di Penelope. Partitura a schema libero in 5 movimenti" la mostra in programma dal 30 settembre al 29 ottobre al Museo Hendrik Christian Andersen. A cura di Erminia Pellecchia, il progetto si articola in 35 opere nelle quali l'artista torna attraverso la pittura su alcuni temi simbolo, dal tempo alle donne alla guerra.