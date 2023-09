Polonia, Łódź si accende di luci con il Light Move Festival

La Capitale polacca della creatività e dell'innovazione, situata a poco meno di 150 chilometri da Varsavia, ritorna ad illuminarsi per la 13esima edizione del più grande festival delle luci del Paese. Nel weekend 29 settembre - 1° ottobre, le strade, le piazze e le facciate dei palazzi di Łódź diventano palcoscenico di sorprendenti giochi di luce per un'esperienza immersiva e coinvolgente. Tema del 2023 è "In cerca della felicità"

a cura di Costanza Ruggeri