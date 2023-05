Water Light Festival, acqua e luce protagoniste a Bressanone

11/15

Si chiama IMAGINE THE CITY OF THE FUTURE l'opera di audiovisual mapping dell'artista Marcello Arosio che ha coinvolto gli alunni delle scuole elemetari locali nella reinterpretazione creativa della facciata di un palazzo. I contenuti da loro realizzati sono diventati i protagonisti delle proiezioni in uno spettacolo dinamico di immagini e suoni