Eccoci probabilmente ad uno dei temi più discussi in ogni estate: il bagno dopo aver mangiato. Per evitare lo spettro della congestione, ovvero un rallentamento della digestione, che può avvenire in caso di contatto della nostra pelle con l'acqua fredda, causando effetti quali brividi, pallore, sensazione di pesantezza e bruciore allo stomaco, crampi all’addome, è consigliabile consumare un pasto leggero, preferendo un ingresso in acqua graduale e non improvviso

