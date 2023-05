8/8 ©IPA/Fotogramma

L’ASCIUGATURA – Per quanto riguarda l’asciugatura, tutto dipende dal materiale di cui sono composti (in ogni caso è cosa buona guardare l’etichetta). L'asciugatura dipende dai materiali che li compongono, di solito quelli sintetici impiegano meno tempo, mentre quelli di “spugna” fatti per lo più di cotone ci mettono di più. Anche per questo motivo viene consigliato di utilizzare asciugamani in microfibra a chi fa sport, perché asciugano più velocemente visto che spesso si usano anche per tergere il sudore

Bollette luce, come risparmiare con la lavatrice: dagli orari ai contratti