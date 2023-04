2/16

Rock e chic, il top canotta in viscosa, con tessuto doppiato sul seno, è perfetto per i jeans, i pantaloni o la gonna. Un must have per chi vuole puntare sul minimalismo per non sbagliare mai e, magari, concentrarsi sugli accessori. Il brand è Patrizia Pepe. Prezzo: € 158,00

Top senza maniche