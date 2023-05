Giornata mondiale dell'hummus, i tre segreti della ricetta perfetta

I segreti della ricetta

L’hummus ha una preparazione molto semplice, a base di ceci – frullati o schiacciati – e tahina, una salsa ottenuta a partire dai semi di sesamo. Certo, anche le ricette più semplici racchiudono qualche segreto. In primis, avere a disposizione i ceci giusti. Quando si acquistano, dovrebbero essere uniformi, privi di macchie e senza alcun odore. Le varietà di ceci più grandi, come quelli spagnoli e messicani, sono ottime in altri piatti, ma non produrranno un hummus cremoso e liscio come desiderato. In secondo luogo c'è chi sceglie l'acido citrico, che viene usato da molti produttori di hummus al posto del succo di limone. Offre acidità e sapore costante, a differenza del succo di limone, che può evaporare e rendere amara la crema. Infine, il tahina: è un alimento derivato dai semi di sesamo bianco, molto diffuso a Cipro, in Grecia, Turchia, Nord Africa e nel Vicino Oriente. Viene detto anche burro di sesamo o crema di sesamo. Per ottenerlo i semi di sesamo vengono tostati con delicatezza per evitare che inaspriscano.