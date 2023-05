Festa della mamma, 13 idee regalo per una mamma over 60

4/14

Un regalo divertente, ma molto utile, per la mamma over 60? Il quaderno delle password! Portatile e leggero, ha spazi prestampati per indirizzi web, username, password e appunti vari. La soluzione ideale per segnare in un unico posto tutti i dati d’accesso ai siti frequentati. Euro 15,59 (con copertina rigida)

Il Quaderno delle Password per Smemorati