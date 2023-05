Festa della mamma, idee regalo per una mamma che ha appena partorito

1/11

Un ciondolo dolcissimo, perfetto per una mamma che ha appena partorito. Realizzato in argento sterling 925, ritrae una mamma orso col suo cucciolo. Lo smalto nero sottolinea occhi e naso, la scritta “Always by your side” (“sempre al tuo fianco”) celebra un legame tra una mamma e suo figlio. Euro 45

Charm Sempre al Tuo Fianco