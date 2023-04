2/9

E' di Genesis invece, con il suo progetto X Convertible, la vittoria nella categoria delle concept car, vale a dire i prototipi non ancora in produzione. “Genesis ha fatto faville negli ultimi tempi - si legge nella motivazione del premio - con un design davvero pulito e premium, incarnato dalla Genesis X Convertible. Questo progetto gioca elegantemente con gli elementi stilistici delle classiche cabriolet sportive in un’interpretazione contemporanea, esaltando il Dna del design Genesis”.

