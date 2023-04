7/7 ©Ansa

Per il direttore si tratta di "un alimento declinabile in mille ricette regionali, pasquali e non solo, e amatissimo dagli italiani, che, nel 2022 ne hanno consumate 13,4 miliardi, pari a 228 pro capite". Di queste, riferisce Sanfrancesco, "il 68% è andato alle famiglie (155 uova a testa) mentre il 32% (73 uova per abitante) è stato consumato attraverso pasta, dolci e preparazioni alimentari varie, tra cui colombe e pastiere"

Pasqua, in Italia turismo in crescita del 7,3% rispetto al 2022. Boom di stranieri