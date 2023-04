6/8

Le previsioni di mercoledì 5 aprile al Centro. Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari sui settori interni, più asciutto tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Lazio e Abruzzo, nevose in Appennino oltre i 600-700 metri. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino ai 600 metri, ampie schiarite in arrivo sulle altre regioni