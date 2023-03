8/11

Non serve sapere come fare il gelato in casa: è necessario anche sapere come servirlo nel modo corretto. Il porzionatore è un alleato prezioso. In acciaio inox, non si corrode, non si rompe e non arrugginisce. L’impugnatura si adatta sia alla mano destra che alla mano sinistra, e per rilasciare il gelato è sufficiente un solo tocco. Euro 11,59

Porzionatore da gelato