Pulizie di primavera, 10 elettrodomestici indispensabili per pulire

La spazzola elettrica Leebein include 8 spazzole intercambiabili: la spazzola piatta è indicata per i pavimenti in piastrelle, le pareti e la piscina, la spazzola angolare è ottima per pulire fughe, rubinetti e bordi. Include anche una spazzola in tessuto per parquet e mobili in legno, una spugna per le finestre e un accessorio ad hoc per la pulizia dell’auto. Un elettrodomestico ancora poco conosciuto, ma decisamente utile, per le tue pulizie di primavera. Euro 61,99

Spazzola Elettrica Rotante