A San Valentino tutti a cena fuori. Oltre cinque milioni gli italiani hanno scelto di festeggiare la giornata degli innamorati con una cena romantica in ristoranti, trattorie e agriturismi. E' quanto stima la Coldiretti per domani 14 febbraio. Dopo le restrizioni degli ultimi anni a causa del Covid c’è un ritorno degli italiani alla ristorazione con una spesa stimata in oltre 200 milioni di euro

