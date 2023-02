Meteo, la sorpresa di San Valentino: soleggiato e mite per 10 giorni

Un vasto campo di alta pressione di matrice africana è in espansione sull'Italia. In assenza di nebbie o nubi basse, le temperature torneranno a valori sopra la media del periodo anche di 6-7 gradi. Il tempo primaverile potrebbe durare una decina di giorni

Tempo stabile e soleggiato al Centro Sud e nebbie, a tratti persistenti durante il giorno, al Nord. Grandi assenti le piogge, con il ritorno dell’allarme siccità L’anticiclone africano sarà particolarmente insistente e riguarderà tutto il Paese.

Le temperature

Sotto il profilo termico, in assenza di nebbie o nubi basse, le temperature saliranno di diversi gradi. In questo contesto al Sud e sulle vallate alpine si potranno toccare i 16-17 gradi, al Centro i 13-14 gradi mentre sul resto del Nord non si salirà oltre i 12°C. Il caldo anomalo e l'assenza di piogge accentueranno la siccità di lungo periodo. Maggiormente colpite le regioni del Nord.

Le previsioni di martedì 14 febbraio

Al Nord ampi spazi di sereno su tutte le regioni. Banchi di nebbia in Val Padana nelle ore più fredde. Massime in rialzo e comprese tra 11 e 16 gradi. Al Centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio, con qualche innocuo addensamento sull'Abruzzo. Gelate notturne nei fondovalle appenninici. Massime in aumento fino a 16 gradi. Al Sud nuvolosità irregolare su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale, sereno altrove. Al pomeriggio piogge isolate e neve in montagna sopra i 1300 metri. Massime comprese tra 12 e 16 gradi.