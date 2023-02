Extended Book: nasce in Italia il formato editoriale del futuro

La vita dei libri si allunga vita con contenuti multimediali e approfondimenti in continuo aggiornamento ed espansione. Attraverso un QRCode o una URL breve, il libro cartaceo è collegato a un hub/contenitore dedicato per tutti i contenuti, in vari formati (pdf, video, audio, link, ecc.) che nel corso del tempo saranno collegati al libro ascolta articolo Condividi

Quante volte la lettura di un libro fa scaturire una curiosità suscitata dall’argomento, dall’ambientazione o dai protagonisti? Spesso un libro genera un innamoramento per una tematica, una vicenda storica, un luogo. Per soddisfare queste curiosità è nato in Italia, dalla mente geniale di Mauro Morellini, suscitando un forte interesse da parte degli editori di tutta Europa, il modello editoriale Extended Book, che grazie alle grandi potenzialità del digitale, arricchisce il libro con ulteriori contenuti, multimediali e non, aggiornabili e dinamici. Gli Extended Book offrono la possibilità di accedere a una quantità di informazioni aggiuntive, facendo diventare il libro un punto di partenza per approfondire un tema, soddisfare una curiosità, nutrire una passione. Si parte da contenuti come le interviste – video e non – agli autori, le letture d’attore, le recensioni, i premi vinti, le playlist Spotify collegate a guide turistiche e romanzi o i video selezionati nelle guide che accompagnano il testo.

Il progetto nato da Mauro Morellini vedi anche La storia di Formíggini ci ricorda quanto l'editoria (non) è cambiata Attraverso un QRCode o una URL breve, il libro cartaceo è collegato a un hub/contenitore dedicato per tutti i contenuti, in vari formati (pdf, video, audio, link, ecc.) che nel corso del tempo saranno collegati al libro. A pochi mesi dal lancio della piattaforma, ai contenuti extra hanno già avuto accesso migliaia di lettori, in una percentuale superiore al 25% dei lettori del libro. Tra i primi editori, marchi prestigiosi come Feltrinelli, Hoepli, Touring Club, Zanichelli, Gribaudo, ma anche editori piccoli e medi come Morellini Editore, dove il progetto è nato, Il Leone Verde, Sonda, Damiani, Astragalo, Italo Svevo.

L'interesse dell'editoria internazionale approfondimento "Per fare l'editore ci vuole occhio. Anzi, ce ne vogliono tre" L’Extended Book si prepara a sbarcare all’estero: i primi Paesi interessati sono il Regno Unito, dove verrà presentato all’assemblea annuale degli editori indipendenti (IPG), la Spagna, la Bulgaria, e si pone come standard per gli editori di tutto il mondo. Il servizio è stato presentato a livello internazionale alla Fiera del Libro di Francoforte a ottobre 2021, e in un convegno dedicato alla Children’s Book Fair di Bologna.

1221326058 - ©Getty