Roma Comics 2026: programma, date, ospiti ed eventi da non perdere

Il 13 e 14 giugno, Cinecittà World ospita due giorni dedicati alla cultura pop, tra fumetti, giochi, collezionismo, cosplay, spettacoli e K-pop
Il 13 e 14 Giugno Cinecittá World ospita Roma Comics. Due giornate dedicate alla cultura pop, tra incontri, interviste e momenti musicali sotto la direzione artistica di Gianluca falletta. Tra gli stand spazio a fumetti, giochi, collezionismo, artigianato, cosplay e cultura nerd, spettacoli, area artisti, K-pop show, wrestling. Ecco il programma e gli ospiti.
Sabato 13 giugno 2026
Si parte con l’inaugurazione ufficiale alle 11:30. Alle 12:30 è prevista l’intervista a Gabriele Lopez, doppiatore e performer. Alle 13 e alle 15 i panel “Kwave e Italia” e “Storia & Storie”. Alle 16:30 arriva il momento della musica con lo showcase K-Pop. Alle 17 tocca al gioco a tema anni ’80 Quiz Nerd con i Raiders of the Lost ‘80. Alle 18 ci sarà il Cosplay Movie show e alle 19 un novo K-Pop Showcase. Alle 19:30 il “Dj set – Light Saber Duel”, alle 20 il Magicopop Show e alle 20:30 la giornata si chiude con il Concerto cover delle sigle dei cartoni animati.
Domenica 14 giugno
Domenica 14 giugno si riparte alle 12:30 con l’Intervista alla doppiatrice Perla Liberatori. Alle 13 il Talk “Inclusione e Pop Culture”. Alle 14 inizia il Workshop su tatuaggio e fumetto. Alle 15 un’altra intervista, stavolta alla scrittrice fantasy Licia Troisi. Alle 15:30 un momento dedicato alla paura con il film True American Horror, seguito un’ora dopo dallo showcase dedicato al cosplay. Alle 18:30 un Body Painting Show, mentre alle 19 un nuovo appuntamento col Quiz Nerd con i Back to the ‘80. Alle 19:30 il Dj Set – Light Saber Duel e alle 20:30 il gran finale con il concerto K-Pop.
Gli ospiti
Tanti gli ospiti di Roma Comics: Alex L. Mainardi (creatorə di Cosplability); Nicola Perugini (disegnatore e fumettista); Licia Troisi (scrittrice); Alessandra Alicia Sierra (cosplayer); Perla Liberatori (doppiatrice); Giorgio Clementelli (regista); i Raiders of the Lost 80’s; i cosplayer di Back to the Movie; Davide Tassone e la Great Sayaband; Min Kyung “Ester” Cho divulgatrice della cultura coreana in Italia); Gabriele Lopez (doppiatore); i cosplayer specializzati in musical di Road To Wonderland; Roberto Genovesi (giornalista, scrittore, direttore di Rai Kids); Jasimne “Pera” (creator); Alfredo Accatino (Direttore artistico delle Cerimonie di Milano Cortina 2026); Imriel (cosplayer); Sona Ricci (bodypainter); Riccardo Rossetti (cosplayer); Gabriele Cortina (fotografo).