Roma Comics 2026: programma, date, ospiti ed eventi da non perdere

Il 13 e 14 Giugno Cinecittá World ospita Roma Comics. Due giornate dedicate alla cultura pop, tra incontri, interviste e momenti musicali sotto la direzione artistica di Gianluca falletta. Tra gli stand spazio a fumetti, giochi, collezionismo, artigianato, cosplay e cultura nerd, spettacoli, area artisti, K-pop show, wrestling. Ecco il programma e gli ospiti.

Sabato 13 giugno 2026

Si parte con l’inaugurazione ufficiale alle 11:30. Alle 12:30 è prevista l’intervista a Gabriele Lopez, doppiatore e performer. Alle 13 e alle 15 i panel “Kwave e Italia” e “Storia & Storie”. Alle 16:30 arriva il momento della musica con lo showcase K-Pop. Alle 17 tocca al gioco a tema anni ’80 Quiz Nerd con i Raiders of the Lost ‘80. Alle 18 ci sarà il Cosplay Movie show e alle 19 un novo K-Pop Showcase. Alle 19:30 il “Dj set – Light Saber Duel”, alle 20 il Magicopop Show e alle 20:30 la giornata si chiude con il Concerto cover delle sigle dei cartoni animati.