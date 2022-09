Sagre d'autunno per 7 italiani su 10: ecco quelle imperdibili

4/10 ©IPA/Fotogramma

In Lombardia, invece, l’appuntamento è quello con la mostra del Bitto, per assaporare il tipico formaggio. La manifestazione si svolge il 15 e il 16 ottobre, a Morbegno, fra degustazioni, mercatini e showcooking. Sempre a Morbegno, per 3 weekend (24-25 settembre, 1-2 e 8-9 ottobre), va in scena “Degusta Morbegno”, tra camminate, degustazioni e visite alle cantine della zona. Una delle rassegne lombarde più amate dell'anno è poi quella della Festa del Torrone. In questa occasione, dal 12 al 20 novembre, a Cremona si esibiranno maestri e produttori da tutta Italia