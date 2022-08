1/7 ©Ansa

Portare via accessori dalla camera d’albergo può avere risvolti legali? Sì: si rischia di essere denunciati per furto e la pena può arrivare fino a 3 anni di carcere. Ma quali sono gli oggetti che vengono portati via dai clienti con più frequenza?

GUARDA IL VIDEO. Vacanze, i consigli su come comportarsi in hotel