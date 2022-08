Truffa in hotel a Rimini, disposta chiusura della struttura

Economia

Il Governo Draghi ha previsto nuove modalità per usufruire dell’agevolazione da 500 euro che era stata introdotta dall’esecutivo Conte per far ripartire il settore del turismo. Limitata anche la platea dei beneficiari. Cosa sapere

Il bonus vacanze 2022 è cambiato rispetto all’agevolazione da 500 euro messa a punto dal Governo Conte per le famiglie con Isee entro i 40mila euro. L’esecutivo Draghi non l’ha confermato e ha previsto nuove modalità per usufruirne, limitando anche la platea dei beneficiari

Ci sono poi altre agevolazioni per andare in vacanza offerte a livello regionale. Per esempio, la Regione Lazio prevede un rimborso di 450 euro per i cittadini sia italiani che stranieri, residenti in Italia e in regola con permesso di soggiorno o di lavoro che passeranno le ferie in una località laziale