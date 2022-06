I migliori cannonau premiati a Navarra: qualche imperdibile consiglio

Per la rubrica “Dimmi 5 vini”, siamo stati alla decima edizione del concorso internazionale “Grenaches du Monde”, a Navarra. Dei 900 vini provenienti da tutto il mondo, poco più di 160 erano italiani. 42 hanno ottenuto il punteggio più alto, con il Cannonau a farla da padrone. Vi raccontiamo quali etichette ci hanno convinto di più e qualcosa in più su questo vitigno. A cominciare dal nome ascolta articolo Condividi

Non saremmo mai arrivati a questo punto, se non fosse stato per Nimrod. Se non gli fosse balenata in testa quell’ idea sconsiderata di costruire, a Babele, dove regnava, una torre alta fino al cielo, sarebbe stata tutta un’altra storia. E invece sappiamo come è andata a finire, no? Dio la prende sul personale e decide di punirlo, confondendo le idee a tutti gli uomini che, confluiti a Babilonia, fino a quel momento avevano condiviso la stessa lingua. Risultato? Da allora, nessuno utilizza più le stesse parole, un sacco di cose si sono decisamente complicate e anche per gli enofili è stato un po’ più difficile capirci qualcosa. Soprattutto in alcuni casi.

Un unico vitigno, mille nomi

Emblematico quello del vitigno conosciuto in Sardegna (e in buona parte d'Italia) come "Cannonau", che in altre regioni del nostro meraviglioso paese ha assunto, invece, nomi completamente diversi. In Toscana lo chiamano "alicante", "tai rosso" nei Colli Berici, "granaccia" nelle colline savonesi, "gamay del Trasimeno" in Umbria e "bordò" (nome che da un po' di tempo non si può più riportare in etichetta) nelle Marche. Gli ultimi due, in particolare, nulla hanno a che fare con il Bordeaux francese e con le uve con cui, sempre oltralpe, viene prodotto il Beaujolais Nouveau. Sono probabilmente due nomi con cui i vecchi contadini identificarono quella varietà di uva di cui non conoscevano né l'origine, né la provenienza: alle loro orecchie "gamay" e "bordò", per l'appunto, dovevano suonare sufficientemente esotiche. Grazie alle analisi effettuate qualche anno più tardi, possiamo dire che erano decisamente fuori strada

Tra Francia e Spagna

Beninteso… una dimensione internazionale questo vitigno ce l'ha eccome e pure piuttosto ingombrante. Se allarghiamo la prospettiva e usciamo dai confini del nostro meraviglioso paese, scopriamo che francesi e spagnoli ricorrono ad altre parole ancora per identificarlo, rispettivamente "grenache" e "garnacha", dando vita, in alcune regioni, a vini altrettanto identitari e molto radicati, da un punto di vista produttivo, storico e culturale. In Francia, la grenache incide per almeno un 40% nella Cote du Rhone, dove ha trovato la sua espressione più riuscita a Chatenauneuf-du-Pape, un po' il simbolo del Rodano del Sud, in cui si produce un vino caratterizzato da grande struttura, sentori speziati e un apporto alcolico di tutto rispetto: qui, infatti, dobbiamo fare i conti con la gradazione minima più alta di tutta la Francia, ovvero 12,5 gradi, col risultato che, alla fine, ogni bottiglia, se va bene, oscilla tra i 14 e i 15 gradi. La Spagna, invece, rivendica di essere stato il paese di origine della garnacha e, secondo questa versione, sarebbero stati gli Aragonesi a introdurlo in Sardegna nella nel XV secolo.

Cabras, caput mundi

È un'ipotesi che non mette tutti d'accordo, soprattutto dopo che dei vinaccioli antichissimi, risalenti al 1200 A.C., sono stati rinvenuti, carbonizzati dal tempo, nel pozzo di Sa Osa, vicino a Cabras, in provincia di Oristano, semi che apparterrebbero secondo gli studiosi ad una tipologia di vite selvatica riconducibile al Cannonau. È una scoperta che ha in parte riscritto la storia di questo vitigno, anche se gli spagnoli sembrano non essersene accorti e che ci mostra una volta di più come ormai da diversi secoli il Mediterraneo sia la terra d'elezione di una varietà resistente sia al forte caldo sia alle forti raffiche di vento, che ama i terreni aridi e poveri. Un vitigno versatile da cui nascono vini di grande piacevolezza e bevibilità, che stanno attraversando, soprattutto in Sardegna, una fase di trasformazione anche da un punto di vista produttivo: i cannonau ruspanti dall'alto grado alcolico stanno facendo posto, sempre più spesso, a vini equilibrati ed eleganti. Certo, le alte concentrazioni zuccherine impongono ai produttori di tenere sempre a bada la quantità di alcool, ma sono nate nuove tendenze enologiche, nuove consapevolezze e filosofie produttive, che hanno portato dei cambiamenti importanti, pur non stravolgendo l'anima di questi vini che rimangono caratterizzati da possenza, struttura, acidità non eccessiva e una rotondità raramente stucchevole sostenuta dai sentori che contraddistinguono, nelle versioni più franche, questa varietà: una piacevole speziatura integrata ai profumi della macchia mediterranea e un frutto che riporta alle ciliegie e alle prugne.

Cittadino del mondo

Tutte caratteristiche che hanno contribuito a una sua rapida diffusione avvenuta in tutto il mondo. Partendo dal bacino del mediterraneo (in cui viene prodotto anche tra Algeria, Tunisia e il Marocco) è arrivato fino alla California (a Monterey e nella valle di San Joaquin), al sud America (tra l'Argentina e il cile) e all'Australia (nell'area di Perth), diventando così la quinta varietà a bacca rossa più piantata in assoluto, dietro a mostri sacri, a livello internazionale, come Cabernet Sauvignon e Merlot. Alla fine, la progenie di Nimrod, partita da Babele confusa e disorientata dopo la maledizione divina, si è presa la sua rivincita, tornando a parlare, almeno di questo vitigno dai mille nomi, con la stessa lingua: quella dei sensi e della passione.

Il concorso internazionale della Grenache

Quella stessa lingua che hanno parlato i circa 80 professionisti del mondo del vino, di 11 nazionalità diverse, chiamati a giudicare gli oltre 900 vini provenienti, a loro volta, da ogni angolo del mondo al "Concorso internazionale de la Granache", arrivato alla sua decima edizione e organizzato, quest'anno, nella graziosa città di Olite, a Navarra, non lontano da Pamplona. L'Italia si è difesa alla grande ottenendo 42 medaglie d'oro (37 per la Sardegna, 3 per l'Umbria, 1 per Marche e Liguria) e 17 d'argento. C'eravamo anche noi e, per la rubrica "Dimmi cinque vini", abbiamo fatto un'ulteriore selezione per segnalarvi quelli che ci hanno colpito di più.