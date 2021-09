I 5 vini più goduriosi del Lazio. Secondo Vinoforum

I 18 anni sono un traguardo importante per tutti e quelli di Vinoforum, il più grande evento dedicato al vino della Capitale, in corso proprio in questi giorni al Parco Tor di Quinto di Roma, non hanno voluto farsi mancare proprio niente in questa edizione dal sapore così particolare, visto che segna il passaggio alla maggiore età. Non abbiamo voluto farci mancare niente neppure noi, chiedendo al patron Emiliano de Venuti di dirci i 5 vini del cuore, restringendo però la cerchia (visto che parliamo di uno degli eventi enologici più importanti di questa regione) ai vini del Lazio. La sua top five, come sempre, alla fine. Prima qualche curiosità su questo evento che richiama ogni anno migliaia di appassionati da tutta Italia (e non solo)

Partiamo dalle novità che non mancano in questa edizione, a cominciare dal format dedicato interamente al caffè, il "Roma cafè festival", che prevede ogni sera (fino a domenica prossima, il 19 settembre, giorno in cui chiuderà la kermesse) degustazioni, focus sulla tostatura e incontri con i produttori.

LE CERTEZZE

Last, but not least, come dicono quelli che sanno l'inglese, il vino, che rimane il cuore pulsante di questo evento (il cui nome, d'altronde, lascia spazi a pochi dubbi). Nei 12 mila metri quadrati allestiti a Tor di Quinto ce n'è per tutti i gusti. Si può avere accesso alla degustazione di grandi vini (come, tra gli altri, Biondi Santi e Ornellaia) e a un'anteprima di uno degli spumanti franciacortini più apprezzati, l’Annamaria Clementi di Ca' del Bosco o, ancora, assaggiare alcune delle 2500 etichette in degustazione, per un totale di 600 aziende, provenienti da tutta Italia. Ma non solo. Ci sono anche produttori francesi, austriaci e, attenzione attenzione, anche una realtà colombiana. Avete mai assaggiato un vino prodotto in Colombia? Neanche io. Questa potrebbe essere l'occasione giusta.

Esotismi a parte, c'è, come sempre, una grande attenzione ai vini del territorio, per una kermesse che vuole dare valore a una produzione, quella del Lazio, che sta attraversando in questi anni una sorta di rinascimento, con tante realtà interessanti che si stanno consolidando