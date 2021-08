Il vermentino ha il suo re e parla sardo

A Cagliari, si è tenuto il secondo concorso nazionale del Vermentino, vinto da un bianco della Gallura. In gara 152 etichette, provenienti da tutta Italia, giudicate alla cieca da quattro giurie. Un’occasione per fare due chiacchiere con Pierpaolo Lorieri, un enologo superesperto di Vermentino. Con questo articolo inizia la rubrica "Dimmi 5 vini"

Caldo, eh? Agosto non fa prigionieri, lo sappiamo, ma per chi ha avuto la gioia di appassionarsi al mondo del vino, c’è sempre un modo per stemperare i momenti difficili dettati dall’afa (e più in generale dalla vita). Uno di questi si chiama Vermentino, probabilmente il vitigno che più associamo all’estate, sarà per quella sua piacevole freschezza, per quella mineralità salina, perché nelle sue declinazioni più interessanti viene allevato sempre a ridosso delle coste, dove il mare fa sentire tutta la sua influenza.

Ridurre la gamma dei descrittori di questo vitigno semi-aromatico al binomio sapidità/freschezza, però, è un pochino riduttivo, oltre che terribilmente noioso. Tutti d’accordo sul legame col mare, su quei terreni ricchi di sale che fanno sentire la loro anima anche nel calice, ma la descrizione di un mondo così variegato non può esaurirsi qui. Perché, come sempre quando si parla di vino, nulla appare scontato ed è evidente come le gioie (o le delusioni) che una bottiglia suscita dipendano molto dal microclima, dal terreno, dalle scelte del produttore, etc.

Mondi appartenenti a una stessa galassia, ma profondamente diversi tra loro che hanno trovato un’occasione di confronto a Cagliari, dove è stato organizzato (dall’associazione Promo eventi) il secondo concorso nazionale del Vermentino, autorizzato dal Ministero dell’Agricoltura e con patrocinio di Regione e Comune. Più di 150 etichette provenienti da tutta Italia, giudicate alla cieca da quattro giurie, composte ciascuna da 5 giudici, si sono contese i premi in palio.