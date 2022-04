Vinitaly 2022, tutti i politici alla Fiera del vino di Verona. FOTO

9/9 ©Ansa

"Il messaggio per il quale Fratelli d'Italia si batte da tempo è che in un'epoca di globalizzazione la cosa più potente che abbiamo si chiama marchio: noi non competiamo sulla quantità ma sulla qualità e sul nome, sull'eccellenza dei nostri prodotti". Lo ha detto oggi al Vinitaly la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, parlando nello stand del Veneto. E ha concluso: "Bisogna 'liberare' queste imprese già in sofferenza dai troppi vincoli che oggi rendono l'imprenditore un eroe moderno".