Salvini: "Berlusconi lungimirante, Forza Italia perno del Centrodestra"

Tagliare le tasse

approfondimento

Fisco, tensioni nella maggioranza. Il governo rassicura sulle tasse

E ancora: "Noi lavoriamo per aiutare gli italiani, proteggere le famiglie e le imprese. Siamo in questo governo per tagliare le tasse, per rinnovare lo sconto benzina, per la pace fiscale e la rottamazione delle cartelle esattoriali". "Se in qualche passaggio della legge fiscale si ipotizza un aumento delle tasse sulla casa, sui bot, sui risparmi o sugli affitti - ha concluso - bisogna risolvere questi problemi perché dopo due anni di Covid e una guerra in corso aumentare le tasse non sarebbe immaginabile".