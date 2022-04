La polemica

L'atteggiamento di Salvini e dei suoi colleghi relativamente alla legge delega sul fisco è stato molto criticato dagli alleati di governo. Il leader del M5S Giuseppe Conte lo ha definito troppo "rigido" mentre per Debora Serracchiani è “incomprensibile”. “In questo momento tutto possiamo permetterci tranne che una crisi di governo, tranne che farci vedere divisi di fronte al mondo, tranne che non portare a compimento le riforme che invece devono essere approvate in modo veloce anche per continuare ad avere le risorse del Pnrr", ha detto la capogruppo del Pd. Nunzio Angiola, deputato di Azione, ha affermato che "vedendo l'impegno con cui il centrodestra di governo ha cercato di far andare sotto il governo, viene il forte sospetto che si volesse far cadere la riforma fiscale, se non addirittura il governo e il sospetto è diventato ancor più forte quando ho visto che lo scontro si è pretestuosamente consumato su un emendamento privo di copertura finanziaria e comunque troppo dettagliato per rientrare in una legge delega. Insomma, hanno fatto di tutto per mettere in minoranza il governo". Angiola dice di nutrire le stesse perplessità “sugli altri argomenti evocati dal centrodestra, come l'accanimento per ottenere che sia vincolante - e non consultivo - il parere della Commissione parlamentare sui futuri decreti legislativi del governo, contrario alla prassi e sul blocco della tassa sostitutiva sui titoli di Stato, voluto dalla Lega, come se qualcuno stesse minimamente pensando a tassare tali titoli”. Secondo Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu, “la Lega non vuole soccombere a Fratelli d'Italia e per questo motivo continua il gioco al rialzo sulla delega fiscale”, mentre la ministra Elena Bonetti ha chiesto agli alleati un maggior senso di responsabilità.

La replica

In un’intervista al Tg5, Alessandro Cattaneo, deputato e Coordinatore nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, ha respinto tutte le accuse parlando di una questione di merito. "La sinistra offende gli italiani parlando di 'Paese del Bengodi' [espressione usata da Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze] e redistribuzione della ricchezza. Noi saremo fino in fondo quelli del 'meno tasse'. Difendiamo fino in fondo la casa, la classe media, il ceto produttivo e non facciamo deroghe su questo. Diciamo no al voto di fiducia e nuove tasse", ha detto.