A Siviglia, in Spagna, abbiamo testato la nuova berlinetta gran turismo della casa di Maranello. Ibrida plug-in da 830 cavalli e capace di viaggiare anche solo in elettrico con un’autonomia di 25 km. Il motore V6 permette alla due posti di accelerare da 0 a 100 in 2,9 secondi e da 0 a 200 in 7,3, per una velocità massima superiore ai 330 km/h