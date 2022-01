Mickey All Stars, Topolino visto da 47 autori diversi

In un'antologia di storie brevissime, il Topo di Walt Disney entra ed esce da una porta per ripresentarsi rigenerato e diverso a ogni pagina. Affidato alle penne e alle matite di alcuni tra i migliori fumettisti del mondo ascolta articolo Condividi

Le porte hanno un fascino speciale, sono passaggi tra qualcosa che conosciamo e per qualche ragione ci lasciamo alle spalle e qualcos’altro che invece ci è ignoto e si rivelerà a noi solo una volta che avremo varcato la soglia. Aprire una porta e chiuderne un’altra può sembrare un atto banale, ma così non è. Di certo non per il Topolino protagonista di Mickey All Stars, un volume antologico edito in Italia da Panini Comics nella sua collana Disney Collection (54 pagine, 14,90 euro).

Un viaggio nella ricchezza del fumetto leggi anche Tra Mickey e Il Viaggio Straordinario, il 2021 è l'anno di Camboni In poco più di 50 pagine, Mickey All Stars regala un viaggio straordinario nell’enorme ricchezza del fumetto internazionale e della tradizione Disney. Un personaggio iconico, Topolino, per definizione ed esigenze (quasi) immutabile, prestato e celebrato dalle penne e matite di 47 grandissimi autori internazionali.

Panini Comics

Gli autori italiani presenti leggi anche Mickey e L'Oceano Perduto, Silvio Camboni: "Topolino può essere tutto" Una lista in cui sono presenti diversi nomi italiani. In rigoroso ordine alfabetico: Federico Bertolucci, Silvio Camboni (entrambi in tandem con i collaudatissimi rispettivi partner francesi, Fréderic Brrémaud e Denis-Pierre Filippi), Giorgio Cavazzano, Massimo Fecchi, Fabrizio Petrossi e Marco Rota.

Panini Comics

Cavazzano apre e chiude il volume leggi anche "Il giornalismo raccontato da Topolino", con prefazione di Gramellini A fare gli onori di casa, mastro di chiavi dell’opera, non poteva essere altrimenti, il decano dei disegnatori di Topolino Giorgio Cavazzano, che in coppia con Joris Chamblain apre la prima porta e chiude l’ultima. Sì, perché una pagina dopo l’altra, vediamo Topolino entrare in una stanza per poi uscirne e lasciarsela alle spalle, pronto a vivere una nuova avventura breve. Un’espediente narrativo che in qualche modo ha lasciato libertà agli autori, ognuno alle prese con una storia legata alle proprie caratteristiche e sensibilità, a volte più comiche, altre più profonde e toccanti, tutte comunque originali e sorprendenti.

Panini Comics

Appendice con i lavori degli autori italiani leggi anche Ducktopia, il fantasy su Topolino. Troisi: "Storia nata nel lockdown" Mickey All Stars è il tentativo riuscito di creare una galleria, una raccolta di inediti brevi, che potesse rendere omaggio alla storia del personaggio mostrando la sua straordinaria capacità espressiva. Uno, nessuno, centomila Topolino, tutti fedeli allo spirito del personaggio creato da Walt Disney e tutti diversi tra loro. Una lettura divertente e una gioia per gli occhi, un albo da collezione, un ideale campionario di bellezza e magia ulteriormente impreziosito da un’appendice in cui gli autori italiani coinvolti mostrano i loro disegni preparatori e raccontano la genesi delle loro storie.