10/10 Sito ufficiale Piazza Duomo

Sempre 94 punti per le Tre Forchette a Piazza Duomo (nella foto) ad Alba (Cuneo), premiato anche per la miglior proposta al bicchiere al ristorante. Per il pastry chef dell'anno si scende in Lucania per Tommaso Foglia di Don Alfonso 1890 - San Barbato a Lavello (Potenza), mentre per il ristorante con la miglior proposta di bere miscelato dobbiamo raggiungere le Eolie e il Signum a Salina (Messina). Miglior sommelier è Gianni Sinesi del Reale a Castel di Sangro