Montecatini Terme e pittura del '300 a Padova sono patrimonio Unesco

L’annuncio è arrivato nella sessione del 44esimo Comitato del Patrimonio Mondiale riunito a Fuzhou, in Cina. L'ingresso nella World Heritage List, per quanto riguarda la città veneta, comprende oltre alla Cappella degli Scrovegni, anche tutti i cicli pittorici del XIV secolo del sito culturale Urbs Picta. Draghi: "Motivo di orgoglio per tutta l'Italia". "Oggi è una giornata storica", ha commentato la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni