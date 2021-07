Unesco, Grande Barriera Corallina evita lista siti a rischio. FOTO

1/11 ©Ansa

La Grande Barriera Corallina australiana non è ufficialmente a rischio di gravi danni ambientali. O meglio, non ancora. Il Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Unesco ha deciso per ora di non inserirla nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità "in pericolo". Tuttavia ha chiesto al governo australiano, entro febbraio 2022, un rapporto sugli sforzi per salvaguardarne l'integrità. L'inserimento in quella lista è infatti il primo passo per la rimozione dello status di patrimonio mondiale

