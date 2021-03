Haxa, termina la saga Bao. Pellizzon: "Fantasy tra Le Guin e Tolkien"

Col terzo capitolo, Il cerchio di pietre, si conclude l'avventura di Sophia, Aiko e Claire. Un gruppo di ragazze alle prese con la costruzione della propria identità in un mondo che non le accetta. L'autore: "Sono influenzato dal mondo in cui vivo e scrivo, ma non lo faccio per mandare messaggi. A volte, quelli, vengono fuori da soli"

Sophia frequenta la scuola superiore quando viene accusata di aver rubato una macchinetta per i capelli e di essere una strega. La prima accusa è falsa, la seconda, però, involontariamente è vera. Sophia è dotata di poteri magici e sta iniziando a scoprirli, quando è costretta a fuggire per evitare di essere internata in un centro Eden. Si apre così Haxa, la saga fantasy a fumetti di Nicolò Pellizzon, giunta finalmente al suo terzo e ultimo capitolo, Il cerchio di pietre, pubblicato da Bao (192 pagine, 19 euro). Una trilogia ispirata ai racconti di Ursula K. Le Guin, che mette in scena un contesto di guerre, discriminazioni, diffidenze, e lo fa con un tratto grafico semplicemente straordinario, personalissimo e pieno di colori, donando al lettore tavole di grande potenza visiva (per approfondire sul mondo di Haxa, visita il canale youtube di Nicolò Pellizzon ).

In Haxa scienza e magia sono in lotta costante, ma lei sembra avere un’idea diversa, quasi come se una fosse l’ideale prosecuzione dell’altra. Sì, assolutamente. È una cosa che ho sempre pensato e che Ursula K. Le Guin ha sempre messo in campo: in un suo racconto breve degli anni ‘70 parla di un mago che apre un portale sul futuro e gli appare uno scienziato che sta aprendo un portale sul passato. Le due cose sono in realtà molto vicine tra di loro, i ricercatori fanno la stessa cosa che facevano alchimisti e maghi nel passato: immaginano mondi futuri e soluzioni per i nostri problemi.

C’è un messaggio di emancipazione femminile? Un riferimento alla caccia alle streghe?

Sicuramente ci sono analogie perché io vivo in questa realtà e Haxa è scritta in questa realtà, però di solito io non scrivo una storia per mandare un un messaggio nascosto di qualche tipo, non è giusto nei confronti dei lettori, io non sono al di sopra di loro. Però è inevitabile che in certi casi escano cose che penso, visto che un cervello ce l’ho. Per esempio, nel mondo di Haxa non esiste l’omotransfobia, ed è inevitabile che questo alla fine risulti anche come un messaggio sociale.

Haxa è un mix di culture ed etnie, ci sono riferimenti di ogni tipo, ma in particolare mi hanno colpito quelli al Giappone. Frutto delle letture di manga?

Sì, io leggo moltissimi manga e li ho sempre letti. Ho cercato di dare spazio nella storia anche a tutte le zone geografiche che stanno ai confini contesi, gli Stati più utilizzati di solito, come gli Usa, non vengono nemmeno citati e non succede niente nel Centro Europa. Il Giappone viene menzionato come qualcosa di appartenente al passato ma che esercita una sorta di egemonia culturale nel presente. L’ho scelto soprattutto per la polizia anti-magica, perché ho pensato che se queste persone dotate di poteri magici riescono a evitare le armi da fuoco, solo delle discipline marziali avrebbero potuto contrastare la loro forza incontrollabile. In più, secondo me, la cosa più interessante dei fumetti giapponesi è il modo in cui approcciano in modo realistico anche gli elementi fantastici.